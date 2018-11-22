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Ространснадзор оценил действия экипажа Boeing-737, сбившего человека на ВПП

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Ространснадзор оценил действия экипажа Boeing-737, сбившего человека на ВПП

Москва, 22 ноября. Пилоты пассажирского самолета Boeing-737, который насмерть сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», вероятно, не виноваты в его гибели. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Как пишет ТАСС, по его словам, если выстраивать цепочку всех участников происшествия, то «самая меньшая вероятность» — то, что в смерти иностранца мог быть виновен экипаж лайнера.

Напомним, инцидент произошел вечером 20 ноября. На взлетно-посадочной полосе самолет столкнулся с мужчиной. Борт вылетал из Москвы в Афины. Позже стало известно, что погибший является гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Однако в «Шереметьево» пассажир сбежал от полиции и оказался на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Ространснадзор оценил действия экипажа Boeing-737, сбившего человека на ВПП

Автор: Алия Садыкова
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