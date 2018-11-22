«Не коктейли же Молотова ему бросать»: Олейник рассказал о причинах пьянства Порошенко

Известный украинский политик Илья Кива, который принимал активное участие в событиях Евромайдана, а затем в АТО, рассказал, как президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время массовых протестов зимой 2013-2014 года.

Илья Кива, который является лидером Социалистической партии Украины и советником главы украинского МВД Арсена Авакова, рассказал, что бывал в киевском Доме профсоюзов, где во время Майдана находились Порошенко и Кличко.

«Я был на втором этаже, где ходил пьяный Порошенко. <…> Помню, как он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал. Я помню бухого Кличко», — рассказал Кива в эфире украинского телеканала NewsOne.

Слухи, что действующий глава Украины не враг бутылки, и это еще мягко сказано, ходят давно. Федеральное агентство новостей решило выяснить, насколько эти слухи соответствуют истине, а насколько — являются домыслами недоброжелателей.

С этим вопросом ФАН обратилось к известному украинскому политику, экс-депутату Верховной рады Владимиру Олейнику. Он не отрицает, что заявления, подобные тому, что сделал Кива, — это элемент черного пиара в преддверии президентских выборов на Украине, и, ссылаясь на собственные источники, подтвердил слухи о пьянстве Порошенко.

«Это естественное состояние Порошенко, а сегодня — тем более, — отметил экс-депутат Рады. — По словам ближайшего окружения, Порошенко не просто пьет — он бухает. Причем ему совсем нельзя, у него есть проблемы — диабет и прочее. Пьянствует просто на рабочем месте, об этом говорят люди в его администрации».

По словам Олейника, сведения в основном исходят от обслуживающего персонала, в котором есть кадры, работающие при власти десятки лет.

«Нынешние руководители относятся к простым работникам — к тем, кто убирает, обслуживает в столовых, — как к мебели. Но они же живые люди, и они рассказывают, в каком состоянии находятся эти так называемые «руководители». А по лицу Порошенко разве не видно? По его речи разве не слышно?»

По словам собеседника ФАН, пьянство и среди рядовых участников Майдана, и среди «руководителей», которые потом пробились во власть, было распространенным явлением.

«Это не секрет: а что этим «руководителям» тогда было еще делать, кроме как пить? Они же не спят ночью, вынуждены показывать, что тоже причастны. Не «коктейли Молотова» же им бросать! Вот Порошенко сделал селфи на тракторе возле администрации, ему там, правда, матом нагнали по полной программе, и все. А дальше снова можно «отдыхать», — вспоминает Олейник события зимы 2014 года.

По словам экс-депутата Рады, пьянство Порошенко — следствие его страхов, из которых главный — потеря власти.