В Россельхознадзоре объяснили причины ограничения транзита через Россию мяса птицы из США

Москва, 22 ноября. Россельхознадзор объяснил причины ограничения транзита через Россию в Казахстан мяса птицы из Соединенных Штатов.

Россельхознадзор ограничил транзит по территории России мяса птицы, которое было произведено в США и предназначено для Казахстана. Ограничения начали действовать с 20 ноября.

В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор — орган исполнительной власти, в обязанности которого входит контроль продукции и обеспечение безопасности продуктов питания.

Россельхознадзор в течение этого года не раз предотвращал попытки граждан Казахстан ввести в Россию мясо птицы американского производства. Речь идет о попытках ввоза продукции в Оренбургскую и Омскую области, Алтайский край.

«Учитывая отсутствие государственной границы между нашими странами и возможность практически беспрепятственного ввоза любой продукции с территории Казахстана на территорию России, отсутствие должного ветеринарного контроля и последующие поставки непроверенной должным образом продукции представляет определенные риски для здоровья граждан», — приводит «Слово и дело» слова представителя ведомства.

Кроме того, отметил представитель надзорного органа, такая ситуация создает нездоровую конкуренцию на российском рынке.