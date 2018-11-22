Первую очередь нового военного аэродрома «Бельбек» в Крыму сдали досрочно

Симферополь, 22 ноября. Первую очередь военного аэродрома «Бельбек» сдали на месяц раньше запланированного срока. На новой полосе уже совершил успешную посадку военно-транспортный самолет Ан-148, сообщили в Минобороны РФ.

Длина новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 3 тыс. 450 метров. В оборонном ведомстве уточнили, что новая полоса может принимать и военные, и гражданские самолеты, и тяжелые транспортные воздушные суда.

«На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря», — рассказали в Минобороны.

Уточняется, что вторую ВПП аэродрома «Бельбек» в Севастополе собираются достроить к 2019 году.