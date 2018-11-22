Отношение к России стало меняться: эксперт прокомментировал маршрут «Турецкого потока»

Газопровод «Турецкий поток» может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщают СМИ, ссылаясь на материалы газотранспортных операторов этих стран по процедуре бронирования будущих мощностей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает «Коммерсант», в Сербию и Болгарию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, а в Словакию — во второй половине 2022-го. Болгарские компании проведут аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре. Они полностью будут соответствовать мощностям одной нитки «Турецкого потока».

В свою очередь операторы Австрии, Словакии и Венгрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. По некоторым данным, все предложенные мощности планирует забронировать «Газпром».

Проект сдвинулся с мертвой точки

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: проект «Турецкого потока» сдвинулся с мертвой точки. Это очень показательно для всей мировой политики.

«Его стали замораживать на волне антироссийских санкций, принятых в 2014 году. Хотя критика газопровода высказывалась и раньше. И вот сейчас, спустя четыре года после введения санкций, появилась какая-то ясность. Это говорит о том, что отношение к России стало меняться, оно стало более прагматичным. Во-первых, мнение Украины уже мало кого интересует, ее перестали воспринимать как партнера членов Евросоюза. Кстати, «Турецкий поток» вкупе с «Северным потоком — 2» позволит окончательно отказаться от украинского транзита, что заставит Киев задуматься над тем, как долго он вел самоубийственную политику», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт обратил внимание, что в проекте «Турецкого потока» участвуют Венгрия, Болгария, Словения, то есть члены ЕС, которые, объективно говоря, не имеют своего голоса. Формально, конечно, имеют, но по факту вынуждены прислушиваться к крупным державам. Но время меняется.