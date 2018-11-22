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Курс доллара снизился до 65,65 рубля на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара снизился до 65,65 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 22 ноября. Курс американской валюты снизился на открытии торгов Московской биржи в четверг. К 10.00 за доллар отдавали 65,65 рубля — на одну копейку ниже курса на закрытии биржи 21 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По имеющейся информации, в течение следующего часа доллар продолжил дешеветь и к 11.00 торговался на уровне 65,60 рубля.

Курс европейской валюты на открытии торгов вырос на семь копеек и составлял 74,83 рубля, далее евро подешевел — к 11.00 стоил 74,79 рубля, пишет «Свободная пресса».

Официальный курс доллара, установленный Банком Российской Федерации на 22 ноября составляет 65,9485 рубля, евро — 75,1483 рубля.

Автор: Андрей Крылов
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