Турция ждет С-400, но не откажется от «хорошего предложения» США по Patriot

Анкара, 22 ноября. Анкара рассчитывает приступить к совместному с Россией производству зенитных ракетных комплексов С-400 после того, как Москва поставит первую батарею С-400 для ВС Турции. Об этом, участвуя в конференции, посвященной российско-турецким отношениям, сообщил представитель президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству», — сказал представитель Эрдогана.

При этом Калын заявил, что Турция ждет российские С-400, но не откажется и от «хорошего предложения» США относительно систем Patriot. Напомним, опредполагается, что Турция получит системы С-400 в конце следующего года. Стоимость поставки зенитных ракетных комплексов составляет 2,5 миллиарда долларов.

Отметим, ранее немецкое издание Die Welt рассказало о преимуществах российских С-400 по сравнению с американской системой Patriot. По мнению экспертов газеты, одних только разговоров о покупке российских С-400 достаточно, чтобы с той страной, которая объявила о таких планах, начали считаться в США.