Эксперт объяснил, почему идея создания единой разведки ЕС обречена на провал

Москва, 22 ноября. Идея создания единого разведоргана для ЕС обречена на провал, поскольку далеко не все европейские страны готовы делиться друг с другом информацией. Об этом пишет газета «Взгляд».

Издание обратило внимание на то, что Великобритания, Дания и Мальта уже отказались участвовать в данном проекте. Первая оправдывается туманными перспективами Brexit, вторая принципиально не хочет интегрироваться в чужую разведывательную систему (за исключением системы Великобритании), а у третьей страны попросту нет на это денег. О нежелании присоединяться к единой разведке также говорят и Нидерланды с Бельгией, которые ранее не поддержали идею Франции создать единую европейскую армию.

Кроме того, недовольство высказывает Турция, которой не нравится, что штаб единой разведки будет находиться на Кипре. Но главная проблема, как полагает автор материала, — это взаимное недоверие европейских стран.

«Некоторые национальные разведки европейских стран на дух не переносят друг друга. Запереть в одном помещении венгра и румына, норвежца и шведа — большая ошибка, как и грек с турком никогда не найдут общий язык, что им там ни объясняй про единую Европу», — пишет издание.

Но даже если соглашение будет достигнуто, никто не гарантирует, что собранные в едином центре разведданные будут доходить до Брюсселя в своем первоначальном варианте. Гораздо более вероятно, что национальные разведки начнут «вымарывать» из отчетов наиболее ценную информацию, чтобы защитить свои интересы.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать единую армию ЕС для защиты от России, Китая и США. Он обратил внимание на то, что Европа сегодня находится в полной зависимости от американских вооруженных сил, что делает ее крайне уязвимой.