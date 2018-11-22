МИД РФ подсчитал, сколько раз США вводили санкции против РФ

Москва, 22 ноября. США вводили санкции против России 64 раза, сообщил в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, дипломат напомнила, что Москва была вынуждена отвечать на данные меры зеркально.

«Мы вынуждены были отвечать зеркально на санкции США, это был не наш выбор, это было ответной реакцией», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что государства, которые вольно или невольно поддерживают США, наносят удар по международной безопасности. Она подчеркнула, что Запад прибегает к средствам пропаганды и дезинформации, обвиняя РФ в якобы имеющей место «агрессии».

«Методов запугивания у РФ нет, Россия прошла через многие войны не по своей воле. За началом этих войн стояли многие ведущие мировые державы», — отметила Захарова, добавив, что нередко военные действия проходили на российской территории.

Запад начал вводить санкции в отношении России из-за разногласий по вопросам Украины и Крыма в 2014 году. Ранее госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным пообещал, что Вашингтон продолжит усиливать антироссийские санкции.

Киев начал военную кампанию в Донбассе четыре года назад после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Москва не раз обращала внимание международного сообщества, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.