В Госдуме придумали, как привести Сбербанк в Крым

Москва, 22 ноября. Депутат Государственной думы Леонид Калашников выступил с заявлением о том, что из-за отказа госбанков работать в Крыму местные жители испытывают немалые трудности. Парламентарий отметил, что крупнейшие банки РФ активно инвестируют в Крыму, открывая свои гостиницы и санатории, — но в то же время якобы боятся санкций и не заводят на полуострове собственных филиалов.

За разъяснениями Федеральное агентство новостей обратилось к коллеге Калашникова, первому заместителю председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерию Гартунгу. По его мнению, государство в любом случае обязано обеспечить функционирование банковской системы на территории Крыма.

«Поэтому, если банки туда не приходят, то государство должно этот вопрос решить, — считает Гартунг. — Насколько я понимаю, у нас есть банки, которые государство обязало работать в Крыму».

Депутат кратко рассказал о своем видении решения проблемы — как привести Сбербанк на полуостров.

«Глава Крыма должен обратиться в правительство РФ. Этот вопрос вполне решаем, не вижу никакой проблемы», — пояснил Гартунг.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф наотрез отказался избавляться от принадлежащего банку расположенного в Крыму курортного комплекса Mriya Resort & SPA, несмотря на введенные Вашингтоном санкции против банка.