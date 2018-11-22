МИД РФ оценил вероятность нового Майдана на Украине

Москва, 22 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, оценила вероятность нового Майдана на Украине.

Захарова констатировала, что волнения на Украине уже происходят. Дипломат уточнила, что они «имеют очень большие масштабы». В качестве причин она привела церковный раскол в стране, а также скандальный закон о языке, который ущемляет права меньшинств.

«Другое дело, что мы не используем шаблонные оценки, мы не говорим мемами. Мы даем оценки и прогнозы, к чему приведет ситуация с религиозными волнениями, мы говорим о последствиях закона о языке, — констатировала представитель МИД РФ. — Это [угроза нового Майдана] проявление страшных последствий антиконституционных волнений 2013–2014 годов».

Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все, что происходит в современной Украине, не выдерживает никакой критики. По его словам, события, которые можно наблюдать в этой стране, сигнализируют о приближении коллапса. Он предположил, что это может вылиться в новый Майдан, «когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», передает РИА Новости.

Напомним, пять лет назад, 21 ноября 2013, начались первые протестные акции в центре Киева. Они были вызваны решением руководства страны прекратить курс на евроинтеграцию. В результате они переросли в массовые беспорядки, гибель более сотни человек (правоохранителей и митингующих) и в государственный переворот на Украине. Новым президентом страны в результате стал Петр Порошенко.