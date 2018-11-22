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Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ

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Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Владимира Токарева заместителем главы Минтранса РФ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ. 

Как сообщил представитель Минстранса РФ в комментарии РИА Новости, Токарев будет курировать вопросы железнодорожной отрасли. Ранее в данном направлении работал Алан Лушников.

Владимир Токарев в период с 2004 по 2006 год работал в «Вагонреммаше», дочерней структуре Российских железных дорог. Позже занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. С декабря 2013 года по апрель 2014 года Токарев занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России.

Автор: Регина Пак
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