Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Владимира Токарева заместителем главы Минтранса РФ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Как сообщил представитель Минстранса РФ в комментарии РИА Новости, Токарев будет курировать вопросы железнодорожной отрасли. Ранее в данном направлении работал Алан Лушников.

Владимир Токарев в период с 2004 по 2006 год работал в «Вагонреммаше», дочерней структуре Российских железных дорог. Позже занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. С декабря 2013 года по апрель 2014 года Токарев занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России.