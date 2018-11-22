Милонов попросил МВД проверить творчество Элджея из-за «угрожающего образа»

Москва, 22 ноября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов попросил главу министерства внутренних дел Владимира Колокольцева «провести комплексную проверку деятельности» рэп-музыканта Элджея.

Парламентарий считает, что музыка и сценический образ исполнителя вызывает неоднозначную реакцию у многих родителей. Также Милонов подчеркнул, что большую часть фанатов Элджея составляют несовершеннолетние.

«Короной» его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — цитирует слова Милонова РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце был отменен концерт рэпера Элджея в Нижнем Новгороде по результатам проверки региональной прокуратуры.