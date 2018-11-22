Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Милонов попросил МВД проверить творчество Элджея из-за «угрожающего образа»

43
0 Оставить комментарий

Милонов попросил МВД проверить творчество Элджея из-за «угрожающего образа»

Москва, 22 ноября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов попросил главу министерства внутренних дел Владимира Колокольцева «провести комплексную проверку деятельности» рэп-музыканта Элджея.

Парламентарий считает, что музыка и сценический образ исполнителя вызывает неоднозначную реакцию у многих родителей. Также Милонов подчеркнул, что большую часть фанатов Элджея составляют несовершеннолетние.

«Короной» его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — цитирует слова Милонова РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце был отменен концерт рэпера Элджея в Нижнем Новгороде по результатам проверки региональной прокуратуры.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.