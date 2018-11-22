Захарова отреагировала на заявления Лондона об усилении военной поддержки Украины

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Лондона о том, что Великобритания намерена усилить военную поддержку, оказываемую Украине для «защиты свободы и демократии».

Захарова усомнилась в том, что подобные шаги способны привести к урегулированию ситуации в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это право двух суверенных государств. Вопрос в другом: действительно ли международное сообщество заинтересовано в урегулировании ситуации на Украине, ведь подобные шаги (усиление военной поддержки Украины Великобританией. — Прим. ФАН) могут привести к усугублению ситуации [в Донбассе]. Если будет именно так, это вызывает вопросы», — сказала Захарова.

Напомним, ранее британские СМИ, комментируя заявления властей Соединенного Королевства, отметили, что наращивание военного присутствия Великобритании на Украине может привести к возмездию со стороны России.