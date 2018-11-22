Лавров обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество в торгово-экономической сфере

Москва, 22 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдайв Сисулу перспективы двусторонних отношений. Встреча прошла в российской столице в минувшую среду, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

На встрече стороны обсудили отношения России и ЮАР с акцентом «на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в научно-технической, гуманитарной и других областях».

Лавров и Сисулу «сверили часы» по актуальным вопросам международной повестки дня. Дипломаты затронули итоги прошедшего в Йоханнесбурге в июле саммита БРИКС, избрание ЮАР непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2019-2020 год. Кроме того, стороны обсудили предстоящую встречу лидеров стран-участниц «двадцатки» в Аргентине, которая состоится 30 ноября – 1 декабря.