Лавров обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество в торгово-экономической сфере
Москва, 22 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдайв Сисулу перспективы двусторонних отношений. Встреча прошла в российской столице в минувшую среду, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
На встрече стороны обсудили отношения России и ЮАР с акцентом «на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в научно-технической, гуманитарной и других областях».
Лавров и Сисулу «сверили часы» по актуальным вопросам международной повестки дня. Дипломаты затронули итоги прошедшего в Йоханнесбурге в июле саммита БРИКС, избрание ЮАР непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2019-2020 год. Кроме того, стороны обсудили предстоящую встречу лидеров стран-участниц «двадцатки» в Аргентине, которая состоится 30 ноября – 1 декабря.
«Главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдное стремление продолжать координацию усилий в борьбе с международным терроризмом, решении задач обеспечения устойчивого социально-экономического развития и политической стабильности стран Африки», — говорится в сообщении МИД РФ.