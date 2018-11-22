Сирия, 22 ноября. 2380 беженцев вернулись на территорию САР через КПП «Насиб» в Даръа. США отрицают применение белого фосфора в Дейр-эз-Зоре. Турция обстреливает позиции курдов на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по укреплениям боевиков на севере Хамы; перебросили дополнительные подразделения из Эс-Сувейды на запад Алеппо.

Курды: укрепляют свои позиции в районе нефтяного поля Ат-Танак в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: проводит бомбардировки Хаджина на юго-востоке Сирии.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что поддерживаемые Турцией формирования вооруженной оппозиции опубликовали видеозапись, на которой запечатлена подготовка нового отряда специального назначения. Предполагается, что боевики, завершившие обучение, примут участие в грядущих столкновениях с Отрядами народной самообороны (YPG) и Рабочей партией Курдистана (РПК) восточнее Евфрата. Напомним, Анкара готовится к проведению новой военной операции на севере САР, направленной против радикальных курдских формирований.

Между тем в силу непрекращающихся обстрелов со стороны исламистов вооруженной оппозиции по городу Алеппо и близлежащим населенным пунктам, Сирийская арабская армия (САА) вынуждена начать передислокацию дополнительных подразделений к линии соприкосновения сил сторон. Так, по данным военных источников AMN, к западу от административного центра провинции будут развернуты подразделения, принимавшие участие в зачистке территорий в районе плато Ас-Сафа на юге Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, накануне также стало известно, что другая часть дивизионов из Эс-Сувейды была переброшена на север Хамы. Напомним, накануне джихадисты в очередной раз ударили по жилым районам Алеппо. Отмечалось, что не менее 15 снарядов разорвались на улицах города.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Step News Agency сообщает о новых авиаударах ВВС международной коалиции в районе Хажина на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Информации об итогах боевых вылетов и возможных пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Напомним, накануне американские ВВС ударили по Хаджину фосфорными боеприпасами, что обернулось жертвами со стороны местных жителей. Тем не менее, по словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Вашингтон не прекращает отвергать обвинения в использовании запрещенного белого фосфора.

Тем временем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к укреплению своих позиций в районе нефтяного поля Ат-Танак. Как передает Twitter-канал (VivaRevolt), несколькими часами ранее у месторождения произошли вооруженные столкновения между курдами и террористами «Исламского государства»1, в результате которых джихадисты террористической группировки отступили.

Провинция Даръа

Стало известно, что с момента открытия пограничного перехода «Насиб» в прошлом месяце из Иордании в Сирию вернулись в общей сложности 2380 беженцев, вынужденных бежать в 2015 году после оккупации юго-западных районов САР боевиками незаконных бандформирований. Напомним, КПП был закрыт из-за опасения распространения террористической угрозы. Местные активисты заявляют о том, что в скором времени поток возвращающихся перемещенных лиц увеличится, поскольку правительства соседствующих стран координируют усилия по этому вопросу. Напомним, территории провинции Даръа были полностью зачищены от боевиков вооруженной оппозиции и подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» этим летом.

Провинция Ракка

В северной части провинции возобновились перестрелки между курдскими вооруженными формированиями и турецкими подразделениями. По информации военного источника в сети Twitter (FREE_TV_SYRIA), артиллерийские дивизионы Турции открыли огонь по укрепрайонам «Демократических сил Сирии» (SDF) к западу от деревни Аль-Манбатах, расположенной вблизи сирийско-турецкой границы. Напомним, турецкие вооруженные силы проводят артподготовку в преддверии широкомасштабного наступления против курдских радикальных формирований, о котором ранее заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Провинция Хама

В северных районах Хамы недалеко от границы с соседним Идлибом не прекращаются вооруженные стычки между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Как передает Twitter-канал (WaslSy), боевики вновь ведут огонь по территориям, входящим в зону деэскалации, что побуждает Сирийскую арабскую армию (САА) к ответным военным действиям. Так, удары сил САР пришлись по оборонительным сооружениям радикалов вблизи населенного пункта Аль-Арбаин, а также в окрестностях деревни Абу Руайда, о чем сообщает медиапортал Masar Press Agency. Данные о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)