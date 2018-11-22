Москва сожалеет о бездействии ЕС в связи с отключением Ирана от SWIFT из-за санкций США

Москва, 22 ноября. Россия сожалеет и удивлена бездействием Евросоюза в связи с отключением Ирана от международной банковской системы SWIFT из-за нелегитимных санкций США, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, дипломат подчеркнула, что Центральный банк Ирана является исключительно финансовой структурой.

«Вызывает удивление бездействие европейских властей, которые в очередной раз допустили экстерриториальное использование санкционного давления на работу находящейся в бельгийской юрисдикции сугубо финансовой структуры», — сказала Захарова.

Международная межбанковская система SWIFT ранее заявила о приостановке доступа к системе обмена данными ряду иранских банков. Поводом для такой меры стало восстановление санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая заявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану. Вместе с тем Штаты восстановили действие антииранских санкций. Очередной пакет ограничительных мер вступил в силу 5 ноября. При этом под действие вторичных санкций попадут компании, которые продолжат сотрудничество с Тегераном, несмотря на позицию США.

Россия сохраняет свою приверженность СВПД. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время Россия обсуждает с Европой создание механизма, который защитит компании, продолжающие сотрудничество с Ираном.