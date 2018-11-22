МИД РФ отреагировал на обещания Абэ не размещать базы США на Курилах

Москва, 22 ноября. Еще несколько лет назад к словосочетанию «международные договоренности» политики относились серьезно, однако сейчас все иначе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как ранее сообщали СМИ, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не размещать военные базы США в случае передачи части Курильских островов под юрисдикцию Токио.

«Мы видим, как государства не считают себя связанными обязательствами… Что уж говорить о том, что было связано на словах и не было подкреплено ни одним документом», — сказала Мария Захарова, комментируя слова Абэ.

При этом в 2016 году в СМИ появлялась информация со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти, который не исключил возможность размещения военных баз США в случае передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.

Ранее Захарова отметила, что РФ и Японии предстоит проделать много работы, чтобы вывести отношения на новый качественный уровень. При этом она подчеркнула, что пока не ясно, как на переговорный процесс по мирному договору между Москвой и Токио может повлиять военный союз Японии и США.