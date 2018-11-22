«Политически ангажированный характер»: В РФ раскритиковали «наилучший» способ сохранения ДРСМД от США

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис представил «наилучший» метод сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Руководитель Пентагона сделал заявление накануне во время общения со СМИ. Мэттис, что вполне ожидаемо, обвинил Российскую Федерацию в несоблюдении военного соглашения и заверил, что именно Москва должна сделать шаги, чтобы стабилизировать договор.

«Мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению договора. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — отметил руководитель Пентагона.

О том, насколько оправданы обвинения американской стороны, Федеральному агентству новостей рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, заявления США о «нарушениях РФ ДРСМД» носят бездоказательный и политически ангажированный характер.

«Объясняется это антироссийским курсом Соединенных Штатов Америки. Что касается призыва Мэттиса, то РФ нечего демонстрировать, потому что наша страна не нарушает положений договора. Более того, по тем вопросам, по которым у Вашингтона возникали какие-либо претензии, Москва передала все необходимые данные для того, чтобы снять обеспокоенность США», — разъяснил собеседник ФАН.

Военный эксперт подчеркнул, что Вашингтон в свою очередь продолжает сам нарушать положения договора о РСМД без объяснения причин.

«Первое нарушение США по договору о РСМД — это использование ракет-мишеней и проведение испытаний своей системы и ракет средней дальности, которые запрещены, под видом тестирования ПРО. На самом деле, речь может идти о совершенствовании американских возможностей в области ракет средней и меньшей дальности», — заметил Коротченко.

Вторая претензия РФ к США, по словам эксперта, состоит в том, что в арсенале Пентагона есть ударные беспилотники, которые попадают под ограничение ДРСМД, получается, что США фактически нарушают этот пункт соглашения.

Большую тревогу вызывает то, что в Польше и Румынии США могут с легкостью развернуть позиционные районы ПРО, так как, пояснил Коротченко, в системы Mk 41 можно установить не только противоракетное вооружения, но и крылатые ракеты типа «Томагавк», и другие виды ударного оружия. Это тоже является нарушением договора о РСМД.

Собеседник агентства рассказал, что на все претензии Вашингтон не дает никакого ответа, взамен лишь предъявляя безосновательные обвинения в адрес РФ.

«У Вашингтона сложилось консенсусное решение выйти из соглашения для того, чтобы развязать себе руки. Мы не исключаем, что уже на территории Польши, Литвы, Латвии, Эстонии появятся американские ударные системы, которые будут направлены на Россию, поскольку США после выхода из сделки прогнут эти государства под себя. Это будет означать крайне дестабилизирующее воздействие на военно-политическую ситуацию, Москве придется принимать жесткие меры», — резюмировал Игорь Коротченко.

Напомним, президент США Дональд Трамп месяц назад публично заявил о желании выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако пока официальных уведомлений от Вашингтона не поступало.