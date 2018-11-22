Захарова объяснила, с чем связаны обвинения Норвегии в создании помех для GPS

Москва, 22 ноября. Норвегия, которая обвинила Россию в создании помех в навигационной системе GPS во время учений НАТО, не направила в Москву ни одного официального запроса. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У ряда западных политиков стало привычно обвинять Россию во всем. Норвежские партнеры могли бы получить более компетентные ответы, но мы никаких официальных запросов не получали», — отметила она в ходе брифинга.

По словам дипломата, скандал с помехами в системе GPS понадобился Осло для того, чтобы отвлечь внимание общественности от ЧП с затонувшим во время учений норвежским фрегатом Helge Ingstad, который столкнулся с танкером.

Захарова обратила внимание на то, что авария произошла по вине капитана военного корабля. Фрегат шел с выключенным транспондером, поэтому танкер его «не увидел». В результате произошла утечка нефти, что создало большую угрозу для экологии.

Напомним, что ранее Норвегия и Финляндия обвинили Россию в создании помех в работе системы GPS во время натовских маневров Trident Juncture, которые стали крупнейшими военными учениями альянса за последние годы.