Захарова: Москва не получала информации о том, что к сбоям во время учений НАТО причастна РФ

Москва, 22 ноября. Официальную информацию о том, что источники помех для GPS- сигналов во время учений НАТО были в России, Москва не получала. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Захарова, отметив, что данные сообщения комментировались, подчеркнула, что для рассмотрения подобных ситуаций необходим предметный диалог на экспертном уровне. По ее словам, Москва выразила желание вести диалог, ожидаются шаги от Хельсинки.

«Если факты можно предоставить общественности, можно согласиться и с этим подходом. Но фактов нет, есть только обвинения, я вам рассказала об одинаковых обвинениях, та же ситуация, фактов нет, есть обвинения», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что во время учений альянса с 16 октября по 7 ноября наблюдались различного рода сбои. Финский премьер-министр Юха Сипиля допустил, что к этому может быть причастна Москва, и призвал расследовать данный инцидент.