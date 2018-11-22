Возобладал разум: в Госдуме отреагировали на заявление Мэттиса о РФ и соблюдении ДРСМД

Москва, 22 ноября. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов отреагировал на заявление главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса о том, что Вашингтон рассчитывает на демонстрацию Москвой стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его мнению, американские власти взвесили все плюсы и минусы и пришли к выводу, что нет необходимости разрывать договорные отношения по принципиальным вопросам, потому что у РФ есть достаточно сильный потенциал противостоянию внешним угрозам.

Морозов выразил уверенность, что США невыгодно разрывать этот договор, передает RT.

«Вероятнее всего, возобладали разум и здравый смысл, поскольку современная безопасность строится именно на договоренностях», — указал он.

Ранее в военном ведомстве США заявили, что наилучшим сценарием развития событий по ДРСМД Вашингтон считает демонстрацию РФ желания вернуться к соблюдению договора.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США выйдут из ДРСМД и будут наращивать свой ядерный потенциал. По его словам, данное сообщение адресовано Москве и Пекину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ желала бы получить более детальное разъяснения от США. При этом в Кремле сообщили, что РФ будет вынуждена принять меры по обеспечению национальной безопасности.