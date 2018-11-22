Сирия: в Анкаре рассказали, как РФ и Турция предотвратили гуманитарную катастрофу в Идлибе

Анкара, 22 ноября. Россия и Турция обеспечили перемирие в сирийской провинции Идлиб и предотвратили гуманитарную катастрофу, заявил заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын подчеркнул, что никто кроме России и Турции не смог обеспечить перемирие в Идлибе. Если бы этого не произошло, почти 3,5 млн человек остались бы под бомбами, половина стала бы беженцами, но Москва и Анкара это предотвратили.

«Но на этом не останавливаемся. Есть еще разработка сирийской конституции. Мы продолжаем переговоры с РФ», — добавил дипломат.

По мнению представителя турецкого лидера, главная платформа, приносящая результаты по Сирии, — это Астана.