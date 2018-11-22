Москва, 22 ноября. Украинские власти намеренно нагнетают напряженность в Азовском море, говорят о некой «линии разграничения» и заявляют о привлечении сил НАТО, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, она призвала Евросоюз понять, что такая политика Киева не может не оказывать влияние на профессиональные меры, которые предпринимает Россия для поддержания своей безопасности в регионе.

«В ЕС должны понимать, что подобное поведение Киева не может не влиять на наши профилактические меры по поддержанию безопасности», — сказала дипломат.

Она напомнила, что российская погранслужба вправе досматривать суда в Керченском проливе и Азовском море. Захарова обратила внимание, что пограничники осматривают не только украинские суда, но и российские корабли, а также суда под флагами третьих стран.

«И по сей день большинство судов досматривается в очереди на прохождение Керченского пролива», — подчеркнула дипломат.

Ранее на этой неделе, как передавала «Газета.ру», глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС недоволен действиями России в Азовском море и намерен применить в ближайшее время «соответствующие меры» в отношении Москвы.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники незаконно захватили российское судно «Норд». Экипаж корабля несколько суток удерживали на борту, моряков обвиняли в якобы имевшем место нарушении правил входа в Крым. Вернуться домой в Керчь экипаж «Норда» смог только в конце октября. При этом власти Украины продолжают удерживать в стране капитана судна.

После инцидента с «Нордом» российская погранслужба усилила контроль в Азовском море. Украина в ответ обвинила РФ в якобы имеющем место блокировании украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что все досмотры кораблей проводятся в соответствии с международным морским правом.