Мы не переживем новый майдан: экс-депутат Рады предсказал распад Украины

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов не исключил нового майдана на Украине. По его словам, эта страна «неизбежно идет к коллапсу», и «основные кланы могут сцепиться за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине».

В интервью РИА Новости крымский парламентарий заявил, что все происходящее на Украине «не выдерживает никакой критики» и может вылиться в очередной майдан. При этом украинцы будут массового покидать свою страну, полагает Константинов.

Комментируя его слова Федеральному агентству новостей, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказал мнение, что нового майдана Украина не переживет.

«Мы не переживем новый Майдан. Да и не будет его — ресурсов для этого не осталось ни экономических, ни человеческих, ни духовных, никаких, — считает Алексей Журавко. — Да, мы видим, что страна стала неуправляемой, ею овладели радикалы, коррупция, Украина деградирует по всем направлениям. Майдан случится, если его в очередной раз проплатят американцы. Но они не будут вкладываться в то, что не приносит им выгоды. А прошлый майдан никакой выгоды им не принес».

Украинский политик также заметил, что спикер крымского парламента опоздал с прогнозом о том, что украинцы будут массово покидать свою страну.

«Люди уже давно массово бегут из Украины. И мы видим тенденцию распада страны, а не назревания нового майдана. Потому что демографическая ситуация ухудшается, социально-экономическое положение ужаснейшее, война продолжается, и люди бегут от внутриукраинских проблем к родственникам в Крыму, в России, в Белоруссии — куда угодно, лишь бы прочь отсюда! Власти в Киеве заявляют, что население страны составляет примерно 35 млн человек. А я считаю, что от этой цифры можно смело отнять 10 млн. Столько людей уже покинули Украину за последние пять лет. А наши западные соседи, видя, что творится на Украине, потирают ручки, желая оттяпать украинские территории себе. Польша готовит судебные иски, претендуя на земли, которые когда-то ей принадлежали. Венгрия выдает свои паспорта украинцам, планируя прибрать себе Закарпатскую область. Румыния наготове. И это все случится, если все так и будет продолжаться! Распад Украины неминуем», — уверен Алексей Журавко.

Избежать этого страшного прогноза можно одним-единственным способом, считает экс-депутат Рады Украины.