«Впереди много работы»: МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

Москва, 22 ноября. Положения мирного договора между Россией и Японией не должны идти в ущерб национальным интересам обеих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о судьбе Курильских островов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, 14 ноября между сторонами были достигнуты договоренности об ускорении переговорного процесса. Декларацию 1956 года официальный представитель российского внешнеполитического действия назвала основополагающим документом двусторонних отношений России и Японии.

«Нет ясности с тем, какое влияние на договоренности может оказать военный союз США и Японии. Впереди много работы по созданию нового качества отношений РФ и Японии», — сказала Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Токио должны достичь компромисса в «курильском вопросе». При этом, отметил он в интервью телеканалу «Россия-1», принятие Совместной советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи островов Шикотан и Хабомаи Японии.

Отметим, что отсутствие мирного договора на протяжении многих лет омрачает отношения России и Японии. Документ так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Япония заявляет свои права на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом власти Японии ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах, который был заключен в 1855 году. В 1956 году была заключена советско-японская декларация, и Москва рассчитывала, что документ подведет итог в спорах. Однако Токио считает декларацию лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на острова.