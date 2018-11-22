Мошенники предлагают священникам РПЦ пожертвования в криптовалюте

Москва, 22 ноября. Священники российских храмов получают сообщения о якобы желании некоторых людей передать им пожертвования в криптовалюте.

Небольшие приходы по всей России получили сомнительные сообщения, отправители которых якобы хотят пожертвовать сотни тысяч церкви. Однако на самом деле храмы теряют деньги и не получают ни копейки.

Некая Наталья Гурина, якобы проживающая в Таиланде, сообщила дьякону Андрею, служащему в небольшом храме в Петербурге, через соцсети о желании пожертвовать 300 тысяч рублей. Однако их она передаст в криптовалюте: для этого священнику нужно было перейти на сомнительный сайт и зарегистрироваться там.

«Мне, значит, приходит сообщение о том, что для того, чтобы переправить деньги на карту, нужно заплатить 4700… — приводит его слова телеканал «360». — Ну, как налог, не налог, не знаю… И вот тут у меня уже закрались сомнения».

По словам специалиста по кибербезопасности Аристарх Гутман, если бы священник поступил так, как просила его «Гурина», то в руки мошенников попали не только данные священников, но и их средства.