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Захарова рассказала о развязывании грязной кампании вокруг выборов главы Интерпола с подачи США

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Захарова рассказала о развязывании грязной кампании вокруг выборов главы Интерпола с подачи США

Москва, 22 ноября. С подачи Вашингтона вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия сожалеет, что предвыборная кампания была пропитана дезинформацией и клеветой. Российский дипломат отметила, что вмешательство Соединенных Штатов в дела Интерпола является недопустимым.

«Вашингтон открыто встал на путь недопущения российского представителя на выборы главы Интерпола. Речь идет об открытом вмешательстве в дела международной организации», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Захаровой. 

Захарова также выразила признательность тем государствам, которые проголосовали за российского кандидата.

Напомним, выборы главы Интерпола прошли в минувшую среду в ходе 87-й Генеральной ассамблее в Дубае. Претендентом на пост руководителя организации от России был Александр Прокопчук. Победу на выборах одержал представитель от Южной Кореи Ким Чон Ян.

Ранее Литва и Украина пригрозили выйти из организации, если ее возглавит представитель от России.

Автор: Герман Парло
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