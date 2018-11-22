В Анкаре назвали «совершенными» отношения РФ и Турции

Анкара, 22 ноября. Российская Федерация и Турция имеют совершенные отношения, которые продолжают укрепляться. Об этом сообщил в четверг член Совета безопасности внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи в рамках конференции «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».

Он напомнил, что на днях РФ и Турция завершила возведение морского участка газового провода «Турецкий поток», а также отметил продолжение реализации строительства АЭС «Аккую».

«Реализуется договор по приобретению зенитно-ракетных систем С-400. Реализация всех этих проектов важна не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения отношений между нашими народами», — подчеркнул он.

При этом Сафи назвал отношения Москвы и Анкары «совершенными», передает ТАСС.

Конференция «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» проходит в турецкой столице с 22 по 23 ноября при участии членов российского и турецкого правительства и специалистов. В ходе мероприятия обсуждаются перспективы двусторонних отношений между государствами.

Как сообщала «Газета.Ru», 19 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Турецкий поток» направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против какой бы то ни было стороны. Глава РФ отметил, что данный проект носит «созидательный» характер.

Кроме того, Путин обратил внимание, что «Турецкий поток» направлен на развитие отношений между странами и формирование условий для развития экономической составляющей, а также рост благосостояния граждан РФ и Турции.