Будет наказан по закону: сенатор рассказал, какая участь ждет призывающего к госперевороту лжеофицера Шабаева

Если Шабаев призывает к смене власти в нашей стране, то ему стоит вспомнить, что у нас это запрещено Конституцией. Более того, на него должны обратить внимание соответствующие органы. Таким образом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров отреагировал на призывы лжеофицера Евгения Шабаева сменить власть в России.

Напомним, несколько дней назад в Москве состоялся псевдопатриотический форум с названием «ЧВК. Гибель Армии». Одним из организаторов выступил Евгений Шабаев, псевдоветеран боевых действий и лжеофицер.

Мероприятие проводилось в гостинице «Измайлово. Вега» и главной темой должно было стать «обсуждение деятельности частных военных компаний», однако во время своего выступления Шабаев говорил не о проблемах ЧВК (которых, в Российской Федерации не может быть по определению), а призывал участников к силовому свержению конституционного строя в стране.

Чуть позже участники форума сообщили, что с трибуны организаторы чуть ли не открыто делали экстремистские заявления и раздавали гостям листовки с инструкциями о том, как «свергать власть и вешать чиновников на столбах». Стоит отметить, что пришедшие на мероприятие реальные ветераны боевых действий практически сразу стали покидать зал.

Примечательно, сам Шабаев в среде добровольцев Донбасса и ветеранов боевых действий известен прежде всего как аферист и лжец. Да и кто может серьезно относиться к человеку, который к офицерской среде не имеет никакого отношения, а прошел лишь срочную службу. Комментируя прошедший в столице форум, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров заявил, что конкретно с Шабаевым не знаком, однако за свою жизнь насмотрелся на лжеофицеров и «героев» армии.

«Я конкретно Шабаева не знаю, ни разу про него не слышал. Но в нашей стране много таких «офицеров», которые занимаются вопросами, в которых лично никакого участия не принимали, и от имени многих начинают присваивать подвиги себе. Если он предлагает сменить власть насильственным путем, то ему стоит напомнить о том, что у нас это запрещено Конституцией. Если хочет, то пусть заявит об этом открыто и будет наказан по закону. Но я думаю, те люди, кому положено, обратят на него внимание, и он будет уже им рассказывать, как, против кого и какими способами он намеревался действовать. Если насильственным путем, то добро пожаловать туда, где таких ждут», — заключил Мамсуров.

Но пока правоохранительные органы и силовые структуры страны разбираются в заявлениях Шабаева и его «коллег», он часто взаимодействует с представителями различных либеральных СМИ. Последние же с радостью ретранслируют заявления «героя», чем только способствуют их распространению. По этой причине силовикам следовало бы проверить и «журналистов», ведь как уже было сказано выше — призывы к свержению власти в России являются уголовно наказуемыми.