Россия продолжит вносить свой вклад в поддержание мира на планете — Захарова
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Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о начале участия РФ в миротворческих операциях ООН. 45-ая годовщина этого события будет отмечаться в конце ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Дипломат напомнила, что голубые береты военных наблюдателей ООН 36 советским офицерам вручили 25 ноября 1973 года в Каире.
«Так началась история участия нашей страны в операциях ООН по поддержанию мира», — подчеркнула она.
Напомнила Захарова и о том, что в 1992 году российские миротворцы заступил на боевой пост в Югославии.
«Мы будем продолжать эту работу, внося свой вклад в поддержание мира на нашей планете», — подчеркнула спикер МИД РФ.