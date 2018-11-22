Россия продолжит вносить свой вклад в поддержание мира на планете — Захарова

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о начале участия РФ в миротворческих операциях ООН. 45-ая годовщина этого события будет отмечаться в конце ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат напомнила, что голубые береты военных наблюдателей ООН 36 советским офицерам вручили 25 ноября 1973 года в Каире.

«Так началась история участия нашей страны в операциях ООН по поддержанию мира», — подчеркнула она.

Напомнила Захарова и о том, что в 1992 году российские миротворцы заступил на боевой пост в Югославии.