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Госдума РФ утвердила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года

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Госдума РФ утвердила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года

Москва, 22 ноября. Депутаты Государственной думы приняли правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2021 года.

На пленарном заседании в Госдуме был рассмотрен вопрос о продлении «заморозки» накопительной пенсии. Ранее отмечалось, что эта норма действует до 2020 года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты россиян с 2014 года направляются в страховую часть. Следовательно, они идут на выплаты нынешним пенсионерам​​​.

Госдума РФ утвердила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года

Кроме того, принятый документ обязывает Пенсионный фонд учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Уточняется, что эта норма относится только к тем, кто моложе 1967 года рождения и сам подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Автор: Катерина Иванова
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