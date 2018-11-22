ЕС игнорирует захват Киевом «Норда» — Захарова

Москва, 22 ноября. Евросоюз продолжает игнорировать действия украинских пограничников, которые без всяких оснований захватили в Азовском море российское судно «Норд» и удерживали его экипаж на протяжении шести месяцев. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Деструктивные шаги Киева остаются без внимания ЕС. Мы так и не узнали, есть ли у Брюсселя позиция по «Норду». Моряки удерживались полгода по надуманные основаниям», — отметила она в ходе брифинга.

Захарова также подчеркнула, что Россия по просьбе ЕС неоднократно обсуждала ситуацию, складывающуюся в Азовском море.

Напомним, что в марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. Экипаж судна, которых Киев считает украинскими гражданами, несмотря на российские паспорта, был взят под стражу. Москва расценила эти действия как пиратство на море и начала досматривать все суда, идущие в украинские порты.

Лишь 30 октября России удалось убедить Украину отпустить моряков «Норда» на родину. Что касается самого судна, то его украинские власти арестовали и выставили на аукцион. Впрочем, пока что на российский корабль покупателей не нашлось.