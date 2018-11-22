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Эксперт объяснил поражение сборной России от шведов в Лиге наций «психологической ловушкой»

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Эксперт объяснил поражение сборной России от шведов в Лиге наций «психологической ловушкой»

Москва, 22 ноября. На поражении сборной России по футболу от шведов, которое не позволило завоевать путевку в дивизион A Лиги наций, сказались психологическая усталость спортсменов и отсутствие резерва. Об этом заявил экс-тренер национальной команды Анатолий Бышовец.

По мнению эксперта, команда Станислава Черчесова оказалась «в психологической ловушке», которой не избегают и более опытные наставники и футболисты. Бышовец напомнил, что ничейный исход устраивал россиян, но надо было не пропустить.

«У шведов мотивация была гораздо выше — им требовалась победа на своем поле», — объяснил специалист.

Бышовец считает, что причиной поражения россиян стала выбранная тактика на игру, при которой команда отдавала пространство и должна была сыграть рационально.

Однако, отметил он, сборной России не хватило взаимодействия в защите и средней линии, передает RT.

«Также не было внутреннего резерва у команды. У отдельных игроков была чисто психологическая усталость… Нам не хватало Романа Зобнина и Александра Головина с их скоростью и универсальностью», — выразил уверенность эксперт.

Как сообщала «Газета.Ru», сборная России уступила в гостях шведам со счетом 2:0 и не пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Автор: Андрей Крылов
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