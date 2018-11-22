Роспотребнадзор рассказал, как защититься от обмана в «черную пятницу»

Москва, 22 ноября. В преддверии «черной пятницы» Роспотребнадзор рассказал покупателям, как обезопасить себя и не стать жертвой обмана. В ведомстве напомнили покупателям об их правах и об обязанностях продавцов.

Эксперты отметили, что продавец должен своевременно предоставить потребителю достоверную и полную информацию о товаре, в том числе об условиях скидочной акции. В Роспотребнадзоре напомнили, что нередко при покупке одного товара можно получить скидки на приобретение последующих. В основном в таком случае покупатель получает дисконтную карту.

В ведомстве подчеркнули, что приобретенные по скидке товары при необходимости можно обменять или вернуть в течение 14 дней. Основаниями для этого могут стать ненадлежащее качество, также отказаться от купленной вещи можно, если она не подошла по размеру, цвету, фасону или комплектации.

Согласно закону «О защите прав потребителей», если товар по акции имеет недостаток, можно потребовать его замены, в том числе на аналогичный товар другого бренда с перерасчетом цены.

«С обращениями и жалобами потребитель может обратиться в Управление Роспотребенадзора по субъекту РФ или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора», — обратили внимание в ведомстве.

Ранее в честности акции «черная пятница» усомнился депутат Госдумы Олег Нилов. Как передавала «Свободная пресса», Нилов заявил, что во время подобных акций продавцы нередко обманывают покупателей, искусственно стимулируют спрос, вводят «невозвратные продажи» и навязывают их.