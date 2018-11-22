«Если люди выйдут на улицу, начнется кровопролитие»: в Госдуме прокомментировали заявление о «новом Майдане» на Украине

Москва, 22 ноября. С Украины поступают сигналы, что ситуация в стране может вылиться в новый Майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, главной проблемой Украины является ее руководство. По словам политика, происходящее на Украине не выдерживает никакой критики. Крымский депутат уточнил, что в Киеве неминуем коллапс, который проявится в виде «нового Майдана». Константинов подчеркнул, что скоро «основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине».

Слова главы крымского парламента прокомментировали в Госдуме России. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, жители Крыма обладают наиболее достоверной информацией о том, что происходит на Украине, так как у многих из них на этой территории остались друзья и родственники.

Как пишет RT, депутат назвал заявление спикера парламента в Крыму продолжением той информации, которая поступает, в том числе и в комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Она говорит о недовольстве, которое зреет в гражданском обществе на Украине.

Он напомнил, что украинская экономика продолжает разваливаться, а отсутствие подготовки городов к зиме привели к тому, что нынешняя власть себя полностью дискредитировала. По словам Водолацкого, Москва смотрит на эту ситуацию с озабоченностью, так как с Киевом ее связывает многолетняя история. Депутат подчеркнул, что не за горами выборы президента Украины, на котором у действующего главы государства Петра Порошенко будет «нулевой рейтинг».

«Если люди выйдут на улицу, то начнется кровопролитие. Это катастрофа», — сказал он и добавил, что Константинов дал четкую информацию о нестабильной ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что недовольство украинцев политическим курсом Киева достигло рекордной отметки. Более 78% граждан Украины считают неправильным нынешний политический курс Киева. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен тремя центрами социологических исследований.

По данным Киевского международного института социологии, Центр Разумкова и Социологической группы Рейтинг, 78% украинцев считают неправильным политический курс президента Украины Петра Порошенко. Данный показатель стал рекордным с 2011 года. При этом в ходе нынешнего опроса только 12% назвали правильным политический курс государства. За последний месяц этот показатель ухудшился с 15 до 12%, что также стало рекордом.

Кроме того, участники опроса считают, что наиболее актуальными угрозами для Украины являются экономический упадок, массовый отток граждан за границу и нарастающая нищета. Порядка 59% респондентов назвали основной угрозой упадок и эмиграцию, нищету — 51%.

Около 66% назвали главной проблемой общегосударственного уровня гражданскую войну в Донбассе. Порядка 43% считают главной проблемой высокий уровень коррупции. 47% опрошенных все еще поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

31% выступает за прекращение войны в Донбассе в нынешнем состоянии. При этом 27% считают необходимым предоставить Донбассу федеративный статус в составе Украины, а продолжение войны поддерживает 17% опрошенных.

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября 2018 года. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек возрастом от 18 лет. Опрос осуществлялся методом личного интервью. Погрешность исследования составляет не более 1%.