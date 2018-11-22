Россияне стали чаще переводить деньги с карты на карту

Москва, 22 ноября. Объем межбанковских переводов за десять месяцев в России увеличился почти в полтора раза по сравнению с показателем прошлого года.

Объем межбанковских переводов россиян за десять месяцев этого года составил 3,7 миллиарда рублей за десять месяцев этого года. Об этом сообщил News.ru, подсчитав предоставленные Национальной системой платежных карт данные.

Кроме того, увеличился и общий объем межбанковских карточных переводов (Р2Р-переводов). С января по октябрь 2018 года он вырос в полтора раза по отношению ко всему 2017 году. Средний чек за десять месяцев этого года составил 5629 рублей, в прошлом году — 5 638 рублей.

В банке уточнили, что мужчины чаще делают переводы с карты на карту. В текущем году на мужчин приходится 54% от всех переводов. Женщины чаще всего переводят женщинам, этот показатель равняется 35% от общего количества. Доля женщин, которые отправляют средства на карту мужчин, составляет 17%. Что касается мужчин, то в 22% случаев они переводят деньги женщинам, а в 26% — мужчинам.