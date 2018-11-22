«ЛНР сделала правильный выбор»: в Госдуме пообещали поддержку республикам Донбасса
Луганск, 22 ноября. Россия намерена максимально помогать жителям ЛНР в решении актуальных вопросов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По словам Тайсаева, прошедший в Донбассе день голосования показал международному сообществу, что ЛНР состоялась как государство, а власть в республике избрана путем честных выборов.
«Я убежден, что ЛНР сделала очень правильный выбор. У вас прекрасный руководитель: Леонид Пасечник имеет очень большой опыт работы», — сказал Казбек Тайсаев.
Он отметил, что предложенная Пасечником «Программа — 2023» заинтересовала Россию. Тайсаев также считает, что в команде нового главы республики собраны сильные кадры, которые смогут реализовать меры, предложенные в рамках программы по развитию ЛНР. Депутат также пообещал поддержку республикам Донбасса.
«Мы вам максимально будем помогать в решении всех этих вопросов. Когда вопрос касается ЛНР или ДНР, в Госдуме не делятся на фракции, все единодушно поддерживают вас. Точно так же, как весь народ России поддерживает вас. Мы с вами вместе составляем единый «Русский мир», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.
Тайсаев добавил, что не понаслышке знает, сколько «пришлось выстрадать народу ЛНР прежде чем прийти к сегодняшнему дню». Парламентарий отметил, что сейчас перед руководством ЛНР стоит задача сделать все необходимое для благополучной жизни граждан.
«Сделать так, чтобы люди могли достойно жить на своей земле, могли работать. Чтобы человек своим трудом мог кормить свою семью, чтобы у детей было достойное детство, а у старшего поколения — достойная старость. Это, наверное, самая основная задача… Еще раз хочу сказать: в Москве мы максимально будем поддерживать вас во всем», — резюмировал Казбек Тайсаев.