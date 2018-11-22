«ЛНР сделала правильный выбор»: в Госдуме пообещали поддержку республикам Донбасса

Луганск, 22 ноября. Россия намерена максимально помогать жителям ЛНР в решении актуальных вопросов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Тайсаева, прошедший в Донбассе день голосования показал международному сообществу, что ЛНР состоялась как государство, а власть в республике избрана путем честных выборов.

«Я убежден, что ЛНР сделала очень правильный выбор. У вас прекрасный руководитель: Леонид Пасечник имеет очень большой опыт работы», — сказал Казбек Тайсаев.

Он отметил, что предложенная Пасечником «Программа — 2023» заинтересовала Россию. Тайсаев также считает, что в команде нового главы республики собраны сильные кадры, которые смогут реализовать меры, предложенные в рамках программы по развитию ЛНР. Депутат также пообещал поддержку республикам Донбасса.

«Мы вам максимально будем помогать в решении всех этих вопросов. Когда вопрос касается ЛНР или ДНР, в Госдуме не делятся на фракции, все единодушно поддерживают вас. Точно так же, как весь народ России поддерживает вас. Мы с вами вместе составляем единый «Русский мир», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Тайсаев добавил, что не понаслышке знает, сколько «пришлось выстрадать народу ЛНР прежде чем прийти к сегодняшнему дню». Парламентарий отметил, что сейчас перед руководством ЛНР стоит задача сделать все необходимое для благополучной жизни граждан.