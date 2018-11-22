В США создали прототип искусственного интеллекта убийцы из фантастического фильма

Вашингтон, 22 ноября. Американские ученые создали прототип искусственного интеллекта убийцы из фильма «2001 год: космическая одиссея». С его помощью можно будет автономно запускать планетарных космических станций, рассказали специалисты хьюстонской TRACLabs.

По словам одного из разработчиков Пита Бонассо, прототип получил название CASE, он повторяет HAL 9000 только в технических параметрах и не может испытывать паранойю и предавать того, кто им управляет. Специалист подчеркнул, что NASA уверено в полной безопасности технологии, пишет Science Robotics.

Как уточняет Inforeactor, уникальная система может контролировать и планировать деятельность технологических разработок, чтобы космическая колониальная станция работала 24 часа в сутки. В состав системы входят несколько уровней. Первый включает аппаратное управление, системы поддержки, энергосистемы и дверцы отсека, второй уровень отвечает за запуск систем, а третий сможет срабатывать на внешние угрозы колонии.

Помимо этого CASE может рассуждать о том, какими данными владеет и какую информацию будут вводить пользователи в интерфейсы. Сейчас система проходит испытания.



