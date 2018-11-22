Москва, 22 ноября. Россия и Армения создадут Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг.

Россию на церемонии подписания документа представил глава Минтранса Евгений Дитрих, Армению — и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий страны Акоп Аршакян. Предполагается, что в рамках бюро будет происходить обмен информацией об инцидентах с Международной организацией гражданской авиации.

Также новая структура позволит обеспечить комиссии по расследованию необходимым оборудованием, обучить новых специалистов, эффективно использовать технические и финансовые ресурсы.

Ранее на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта «Шереметьево» погиб гражданин Армении. Трагедия произошла 20 ноября. Мужчина был депортирован из Мадрида, в Армению его должны были доставить транзитом через Москву. При посадке на самолет, который должен был доставить его к трапу самолета, молодой человек попытался сбежать от службы безопасности аэропорта.

Оказавшись на взлетно-посадочной полосе, мужчина попал под колеса взлетающего самолета Boeing. По факту произошедшего в «Шереметьево» проводятся внеплановые проверки. Как передавала «Газета.ру», Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности при организации полетов.