Сирия: эксперт объяснил, как США пытаются использовать курдов на севере САР

Москва, 22 ноября. Американские власти стремятся установить свои наблюдательные пункты на севере Сирийской Арабской Республики с целью использовать курдов для закрепления влияния в этом регионе. Таким мнением поделился военный политолог, кандидат политических наук Александр Перенджиев.

Ранее издание Daily Sabah сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии​​​. По информации издания, Вашингтон планирует сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений США с силам самообороны сирийских курдов (YPG).

По мнению Перенджиева, желание американских властей установить пункты мониторинга на севере Сирии вызвано главным образом тем, что США пытаются взять под контроль данный регион, чтобы не допустить там контроля со стороны Анкары.

Кроме того, по мнению эксперта, США хотят попробовать использовать курдов для закрепления своего влияния на севере САР для того, чтобы «выдавить Турцию с этой территории», передает РИА Новости.

Напомним, ранее турецкие власти неоднократно обвиняли Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток САР силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой.