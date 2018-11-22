Захарова назвала расширение мандата ОЗХО угрозой мировой безопасности

Москва, 22 ноября. Утверждение бюджета ОЗХО, в котором заложены мероприятия по расширению мандата организации, угрожают мировой безопасности. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, начав определять виновных в применении химического оружия, ОЗХО возьмет на себя полномочия Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о том, что сложившаяся после Второй мировой войны система безопасности больше не работает.

«Речь идет о сломе системы безопасности сложившейся после Второй мировой войны. Мы много раз говорили, что данное решение полностью противоречит конвенции о запрещении химоружия. Эта структура может лишь расследовать и делать выводы», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уверена, что теперь ОЗХО будет определять виновных в обход международного права и в угоду заинтересованных в этом ангажированных стран. Дипломат подчеркнула, что полную ответственность за подрыв мирового порядка несут США, Великобритания и Франция, которые добиваются своего путем давления на партнеров и дезинформации.

При этом Захарова обратила внимание, что далеко не все страны, как показало голосование, разделяют подобный подход. Она добавила, что Россия и ее союзники будут противодействовать попыткам использовать проблему химоружия в политических целях.

Напомним, что ранее Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия утвердила бюджет ОЗХО на 2019 год, который предусматривает расширение мандата организации. Речь идет о присвоении ОЗХО функций обвинителя, что позволит ей не только расследовать случаи применения химоружия, но и определять тех, кто несет за это ответственность.