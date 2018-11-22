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Пять человек погибли, 18 ранены в результате наезда авто на школьников в Китае

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Пять человек погибли, 18 ранены в результате наезда авто на школьников в Китае

Пекин, 22 ноября. По меньшей мере пять человек погибли, а также 18 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу школьников в китайской провинции Ляонин. Как сообщает информационный портал Sina, инцидент произошел в четверг на северо- востоке КНР.

Около 12.30 по местному времени (в Москве в это время было 07.30) в городе Хулудао автомобиль марки Audi въехал в группу учеников начальных классов. Погибли по меньшей мере пять человек, 18 человек получили ранения и были госпитализированы. Полиция задержала водителя транспортного средства. Выясняются подробности инцидента.

Подобный случай произошел в Китае в октябре. Автомобиль въехал в толпу людей: один человек погиб, девять пострадали. Мужчина налетел на большой скорости в группу рабочих, с которыми у него произошла ссора.

Пять человек погибли, 18 ранены в результате наезда авто на школьников в Китае

Автор: Алия Садыкова
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