Сирия: Захарова предложила западным изданиям сделать честный репортаж о лагере «Рукбан»

Москва, 22 ноября. Десятки тысяч сирийцев находятся в сложных условиях в лагере «Рукбан», который расположен внутри оккупированной США зоны Ат-Танф — на суверенной территории Сирии. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат напомнила, что на развернутой Вашингтоном базе «Ат-Танф» идет подготовка боевиков.