Сирия: Захарова предложила западным изданиям сделать честный репортаж о лагере «Рукбан»
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Москва, 22 ноября. Десятки тысяч сирийцев находятся в сложных условиях в лагере «Рукбан», который расположен внутри оккупированной США зоны Ат-Танф — на суверенной территории Сирии. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Российский дипломат напомнила, что на развернутой Вашингтоном базе «Ат-Танф» идет подготовка боевиков.
«Было отказано в доступе в лагерь «Рукбан» представителям Красного полумесяца, в лагере процветает насилие, въезд и выезд ограничены, возможны лишь на платной основе. Было бы здорово, если бы несколько крупных западных изданий сделали репортаж о том, что происходит в лагере», — предложила Захарова.