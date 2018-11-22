Тунисский профсоюз готовит масштабную забастовку после отказа властей повышать зарплаты

Тунис, 22 ноября. Представляющий интересы государственных служащих Союз тунисских трудящихся в четверг планирует провести масштабную забастовку, выведя на улицы городов более 650 тыс. человек.

Решение провести забастовку было принято после провала переговоров с представителем премьер-министра Туниса Юсефа Шахеда. Руководство профсоюза поднимало вопрос о повышении зарплат сотрудникам госсектора, однако так и не смогло добиться никаких результатов.

Ожидается, что в забастовке примут участие сотрудники тунисского правительства, центральной и региональных администраций, а также ряда других госучреждений.

В связи с протестом тунисский парламент отменил запланированное заседание, на котором планировалось обсудить бюджет республики. По словам генсекретаря Союза тунисских трудящихся, в забастовке не будут участвовать сотрудники жизненно важных объектов — больниц, школ, банков и транспортных учреждений, пишут местные СМИ.