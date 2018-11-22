МИД РФ: США отрицают применение снарядов с белым фосфором против жителей Сирии

Москва, 22 ноября. Власти США продолжают отрицать применение снарядов с белым фосфором против жителей Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что напряженная ситуация в демилитаризованной зоне в Идлибе сохраняется. Боевики в районе Джирин совершили вылазку на позиции правительственных сил, в результате чего погибли 18 военнослужащих САР.

«Продолжаем тесное взаимодействие с турецкими партнерами», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что Москву не перестают тревожить действия США в Сирии. По информации сирийских СМИ, самолеты международной коалиции под руководством США нанесли удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Погибли 40 человек, женщины и дети преимущественно», — заметила официальный представитель МИД РФ.

«Были использованы снаряды с белым фосфором, США это отрицают, — констатировала Захарова. — Сохраняя незаконное военное присутствии в Сирии, Вашингтон выдает свою незаинтересованность в наступлении мира в этой стране».

Она также напомнила, что 20 ноября в США выступили с заявлением о введении рестрикций против российских компаний, якобы заподозренных в поставках нефти в Сирию.

«Пригрозил что так будет с каждым. Получается, американцы хотели оставить сирийцев без топлива? А как же забота о гражданском населении?» — поинтересовалась российский дипломат.

Она также отметила положительные новости из САР. Так, генштаб ВС Сирии заявил о захвате последнего оплота запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

«Продолжается реализация инициативы РФ по возвращению беженцев: средний уровень — 1000 человек в сутки, — отметила она. — Сирийские власти сообщили, что в провинции Дейр-эз-Зор 185 тысяч [беженцев] вернулось».

1 Организация запрещена на территории РФ.