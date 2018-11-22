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Лавров обсудит ситуацию в Сирии и ДРСМД с главой МИД Франции

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Лавров обсудит ситуацию в Сирии и ДРСМД с главой МИД Франции

Москва, 22 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября посетит Париж с официальным визитом и проведет переговоры с французским коллегой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан примут участие в координационном совете форума «Трианонский диалог» в Версале и обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в мае 2018 года.

«Планируем обменяться мнениями по ситуации в Сирии, Йемене и на Украине, а также судьбе договора о РСМД», — сказала Мария Захарова.

22–23 ноября глава МИД РФ будет находиться Италии, где пройдет конференция «Средиземноморье: римский диалог».

26 ноября Лавров проведет встречу с представителями ОБСЕ по Приднестровью. В этот же день глава МИД РФ встретится с главой МИД Доминиканской Республики. По словам Захаровой, переговоры пройдут по широкой повестке дня: особое внимание будет уделено международной и региональной проблематике.

«Визит министра знаменует новый этап двусторонних связей», — отметила Мария Захарова.

После встречи с главой МИД Франции в Версале Сергей Лавров направится в Швейцарию, где примет участие в Женевской конференции по Афганистану. На 28 ноября запланированы переговоры с министром иностранных дел Швейцарии. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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