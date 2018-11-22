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Невиданные обороты русофобии: в МИД РФ продолжают держать на контроле ситуацию с Бутиной

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Невиданные обороты русофобии: в МИД РФ продолжают держать на контроле ситуацию с Бутиной

Москва, 22 ноября. В МИД РФ продолжают держать на контроле ситуацию с гражданкой Мариной Бутиной, обвиняемой американскими властями в шпионаже. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас она готовится к судебному заседанию, назначенному на 19 декабря. Бутина стала жертвой русофобии, которая сейчас набрала невиданные обороты в Вашингтоне, она является политзаключенной», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что американский суд перенес рассмотрение дела Бутиной на 19 декабря.

Россиянка Бутина была арестована в Америке накануне встречи главы США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в июле 2018 года. Американские власти считают, что задержанная вела деятельность в пользу иностранного государства.

Автор: Герман Парло
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