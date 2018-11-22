ГИБДД хочет штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства

Москва, 22 ноября. В России могут начать штрафовать за употребление одурманивающих лекарств за рулем. В частности, речь идет о димедроле и фенобарбитале. С таким предложением выступила Госавтоинспекция. Законопроект ведомство готовит вместе с Минздравом.

По словам врио замглавы ГИБДД Александра Быкова, в минувшем году на дорогах Москвы было выявлено 244 случая, когда водители управляли транспортными средствами в состоянии, которое нельзя было назвать абсолютно трезвым из-за приема лекарственных препаратов, вызывающих одурманивающий эффект. При медосвидетельствовании в организме водителей чаще всего выявляли фенобарбитал (седативное средство. — Прим. ФАН) и димедрол.

О подготовке поправок Быков рассказал газете «Коммерсантъ». Уточняется, что изначально их разработкой занималась только ГИБДД, но позже к работе над законопроектом присоединился и Минздрав.

Идею поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. При этом он отметил, что группы препаратов и дозы, которые нельзя будет превышать водителям, должен определять именно Минздрав. Кроме того, парламентарий считает, что в документе нужно прописать два состава нарушений: один с более мягкими санкциями для тех, кто принимал лекарства в терапевтических целях и дозах, и второй — для «глотающих таблетки пачками» с целью получить одурманивающий эффект. К слову, вторую категорию нарушителей Лысаков предлагает принудительно ставить на учет в наркодиспансер и лишать прав.