«Нам не нужен конец света»: в Госдуме выступили против изменения российской ядерной доктрины

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ предложил обновить российскую ядерную доктрину, определив в ней новые условия применения Россией ядерного оружия — в том числе в ответ на «применение противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

Рекомендации относительно новой политики России в области ядерного сдерживания были озвучены на прошедшем в среду круглом столе, посвященном развитию ВС РФ «в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы».

Сенаторы и военные объяснили актуальность поднятой темы возросшей угрозой разрешения мировых, региональных и локальных проблем с помощью оружия массового поражения, в том числе ядерного оружия. Кроме того, участники круглого стола отметили появление новейших видов вооружения, которые угрожают безопасности России.

Однако по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина, всякий раз, когда появляются новые виды вооружения, менять российскую концепцию применения ядерного оружия, которая представлена в документе «Основы политики РФ в области ядерного сдерживания», было бы неправильно — потому что в мире будут постоянно изобретать новые и новые образцы оружия и техники, основанные на различных физических принципах, но позиция России по применению ядерного оружия должна оставаться твердой и неизменной.

«В нынешней концепции говорится, что Россия может применять ядерное оружие в ответ на ядерный удар против нее и ее союзников, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование нашей страны, ее территориальная целостность. Что там еще можно придумать? Как бы так ударить ядерным оружием по приграничным с Россией территориям, где сосредоточены натовские войска, чтобы никаких последствий для самой России не было? Но это невозможно. Все прекрасно понимают, что если применять ядерное оружие, то это все… Но нам не нужен конец света», — подчеркнул Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Депутат считает, что «о потенциальном применении ядерного оружия нужно вспоминать как можно реже, чтобы у людей не создавалось впечатления, будто Россия собралась его реально применять».